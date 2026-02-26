電気代やガス代といった光熱費は、毎日の生活に欠かせない支出です。しかし義実家と同居をしている方は、その負担をめぐり、家族や親族との関係がぎくしゃくするケースもあるようです。エピソード1：＜同居嫁が義母に節電を強要！＞電気代に10万円渡したのに？実家が寒すぎるミユキ（仮名）さんが久しぶりに実家を訪れると、ミユキさんのお母さんは薄暗く寒い部屋でひとりで過ごしていました。明かりがないため読書もできません。