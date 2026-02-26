「阪神春季キャンプ」（２５日、宜野座）抜け目はない。阪神・村上頌樹投手（２７）が２５日、今春キャンプを総括。開幕投手の筆頭候補であり、今季もエースとしての活躍が期待される中、「結果を出し続けたい」と力を込めた。安堵（あんど）の表情で取材場所に現れた。練習後、新選手会長として手締めのあいさつを担当。“大役”を終え「めちゃめちゃ緊張しました…」と柔らかく笑った。スピーチの中では「日本シリーズで敗