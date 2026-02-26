「阪神春季キャンプ」（２５日、宜野座）２年目の阪神・嶋村麟士朗捕手（２２）は育成選手としては異例のキャンプＭＶＰに選ばれた。藤川監督の期待に応えるため早期の支配下登録を目指す。「宜野座組で１軍の先輩方と練習ができて、朝から高い意識で練習とかやるべきことをやっていて本当に勉強になった。一番のキャンプの収穫ですね」嶋村にとって、先輩の姿勢が何よりの教材だった。新加入の伏見、ベテランの梅野や坂本