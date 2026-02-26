江別市、滝川市、網走市、当別町など道内の複数の自治体では、2月24日の正午ごろからサーバーがダウンし、ホームページが見られなくなっていました。各自治体はホームページが復旧するまで公式のXやLINEなど、SNSを通して情報発信を行っていましたが、2月25日の午後9時ごろまでに復旧し、ホームページへのアクセスが再び可能となりました。これまでに、ホームページ