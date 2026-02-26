「阪神春季キャンプ」（２５日、宜野座）阪神・浜田太貴外野手（２５）が２５日、移籍１年目での開幕スタメンに照準を定めた。昨年１２月の現役ドラフトでヤクルトから加入。虎戦士として臨んだ初のキャンプを完走し、藤川監督からＭＶＰの一人として名前を挙げられた。沖縄では自慢の打棒で存在感を際立たせ、目指すは“空席”となっている左翼の定位置奪取。バットの勢いを加速させ、激しい競争を勝ち抜く。大きな荷物を重