＜ニュージーランドオープン初日◇26日◇ミルブルック ・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会「ニュージーランドオープン」は、降雨によるコースコンディション不良のためスタート時間を2時間遅らせると発表した。トップスタートは午前7時40分（日本時間午前3時40分）から午前9時40分（日本時間午前5時40分）と