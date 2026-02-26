「阪神春季キャンプ」（２５日、宜野座）阪神が２５日、沖縄・宜野座キャンプを打ち上げた。充実の２５日間に藤川球児監督（４５）は「どんな形でも一番高いところに行く」と総括。ＭＶＰには投手から石黒、木下、伊原。野手では嶋村、浜田、高寺、中川、元山、小野寺と９人を挙げた。異例の大量選出でチームの底上げを表現。石井が左アキレス腱断裂で離脱したが「戦力ダウンとは思っていないです」とし、リーグ連覇へ新戦力の