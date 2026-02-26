俳優・藤原紀香（５４）が２５日、都内の経済産業省で行われた「大阪・関西万博日本館功労者への大臣感謝状授与式」に出席した。日本館の名誉館長を務めた藤原は、赤澤亮正経産相＝同左＝から「内外からの来館者に大変心のこもったおもてなしをいただきまして、日本館の評価を上げていただきました」などと功績をたたえられ、照れ笑いを浮かべた。万博には２５回以上足を運んだといい、役職を「かけがえのない経験」と感謝