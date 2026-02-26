「練習試合、ヤクルト（降雨中止）日本ハム」（２５日、ＡＮＡＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添）ヤクルト・池山隆寛新監督（６０）は２５日、日本ハム・新庄剛志監督（５４）との“共闘”を誓った。予定していた同球団との練習試合が雨天中止。ラッキーカラーが赤色という共通点がある敵将と握手を交わし、「新庄監督に負けないように。しっかり赤いものを身につけながら頑張っていきたい」と笑顔で話した。同じ指揮官として刺激を