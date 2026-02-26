「練習試合、オリックス６−１ロッテ」（２５日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）新球カットもいける！オリックス期待の大器・山下舜平大投手（２３）が２５日、今季初のＮＰＢ対外試合で四回から２番手で登板。５０球メドの球数制限の中、ＭＡＸ１５５キロの速球に、カットボールも“解禁”し２回２／３を無失点、３奪三振と好投した。「（カットボールは）４球です。打者の反応がまだ分からないが、使えるボールであると確認でき