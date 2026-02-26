人手不足などが深刻化する農業の発展を後押ししようと、最新の機器などを紹介するイベントが新潟市で始まりました。 2月25日、新潟市中央区で始まったのは農業の発展などを目的にした『AGRIEXPO』。新潟初開催となるこのイベントには国の内外から合わせて126社が出展し、最新の農業用設備などを展示しています。会場を訪れた農家もそれぞれが抱える課題の解決につながればと興味津々の様子。【農家】「おもしろい。人手不足もそう