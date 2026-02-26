女優の仲間由紀恵（46）が、3月30日スタートのNHK連続テレビ小説「風、薫る」に出演する。25日、同局が発表した。仲間らしい気品漂う侯爵夫人役で「どのような時でも凜（りん）としている姿に、なんて誇り高い人なんだろうと、尊敬と憧れの念を抱きました」と役への思いを明かした。見上愛（25）と上坂樹里（20）のダブル主演で、明治時代に看護の世界に飛び込んだ2人の女性を描く物語。仲間は主人公りん（見上）が看護実習で