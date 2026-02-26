新潟県十日町市の中学3年の女子生徒が1月26日夜から行方不明となって2月26日で1カ月となった。警察は捜索を続けているが、女子生徒の発見には至っていない。警察によると、2月25日までに全国から約160件の情報が寄せられていて、警察は情報を精査しながら捜索を続けている。 ■2月23日に誕生日迎え15歳に 行方不明になっているのは、十日町市新座の中学3年生・樋口まりんさんだ。行方不明当時は14歳だったが、2月23日で15歳に