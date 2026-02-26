タレントの村重杏奈（27）が25日、都内で新ヘアケアブランドの商品発表会に出席した。髪について「濡れている時間を短くする。風呂から上がったら、ドライヤーで乾かすまでその場を動かない」とこだわりを語った。私生活では、今年1月、一部週刊誌に人気ユーチューバー「コムドット」のひゅうが（27）との熱愛が報じられた。「彼氏に髪を乾かしてもらうことに憧れる？」と質問が飛ぶと「今日はシャンプーがメインなので」と