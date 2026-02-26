ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２５日、都内の日本記者クラブで会見を行った。２４日の帰国会見で、キャンピングカーでの米国横断旅行の夢を語っていた木原。一夜明けて「三浦さんをお誘いしたが、『私は寝てるだけだからいいです』と断られた」と笑顔で明かした。三浦は「運転免許を持っていないので」と弁解。中学生から練習拠