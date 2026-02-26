凡事徹底を意識し、内外野の守備連係の強化を図った春季キャンプ２８年ぶりのリーグ優勝を狙う横浜ＤｅＮＡが春季キャンプを終えた。新体制でチームを構築する成長過程を振り返る。◇「当たり前のことを当たり前に」−。相川監督が、就任以来、説き続けてきた凡事徹底の意識が、じわりとチームに浸透し始めている。昨秋の秋季トレーニングから「個の力を最大限引き上げながら、チームとして勝つ」と強調してきた指揮官。キ