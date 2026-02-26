読売テレビの西山耕平アナウンサーらが２５日、３月３０日にスタートする新しい朝番組「テッパン朝ライブじゅーっと！」（月〜金曜・前５時）の会見に出席した。サブＭＣを務めるのは新人アナウンサーの藤岡宗我アナ、吉澤真彩アナ、増田陽名アナの３人。藤岡アナは「新人らしく、若者らしくパワーを出して頑張っていきたいな、というふうに思っております。いちから全力で頑張ります」と元気いっぱい。吉澤アナは「睡眠が大事