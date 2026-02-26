読売テレビの西山耕平アナウンサーらが２５日、３月３０日にスタートする新しい朝番組「テッパン朝ライブじゅーっと！」（月〜金曜・前５時）の会見に出席した。同時間帯はＡＢＣテレビの「おはよう朝日です」（月〜金曜・前５時）が関西では長年放送されている。そこに殴り込みをかける状況だが、西山アナは「みんな報道の現場を踏んでいるので、生放送中にいろんな事象が起こった時の臨機応変力は受け継いでいると思う」と気