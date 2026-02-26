３月のＷＢＣに出場する侍ジャパンは２５日、バンテリンドームで一部選手が非公開練習を行った。２４日にブルペン投球を行った米大リーグ・エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が、この日は阪神の坂本誠志郎捕手（３２）とバッテリーを組み、ライブＢＰに登板したもよう。カブスの鈴木誠也外野手（３１）、レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）も練習に参加した。２６日の全体練習からは、２４日に日本入りしたドジャースの大