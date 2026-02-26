©️ABCテレビ ©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにニッポンの社長を迎え、古都・京都のレトロビルを巡る「ほぼ築100年レトロビル探訪」と、ケンドーコバヤシが20年も目を背けてきた大問題にいよいよ向き合う「大阪の家を退去したい！」をテーマにお届けする。 ©️ABCテ