明治安田生命保険が25日発表した「理想の上司」の調査結果で、男性はお笑い芸人の川島明（47）が初の1位となった。テレビ番組の司会として、落ち着いて対応する点が人気を集めた。女性は日本テレビの水卜麻美アナ（38）が10年連続で首位。今春社会人となる学生が選んだ。男性2位は、これまで9年連続1位だったタレントの内村光良（61）。