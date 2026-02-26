ナイガイの「みんなのくつしたエイジングケアフットエイドソックス」靴下には足の保温と保護の機能がある。高齢者にみられる足の形状の変化を抑えて安定歩行につなげる商品、天然鉱石を練り込んだ独自開発の繊維で血行を促進する商品が登場。発熱素材で足の冷えを防いで心地よい眠りにいざなう就寝時用の商品も好評だ。（共同通信社＝出井隆裕記者）ナイガイは2025年9月に「みんなのくつした」ブランドから「エイジングケ