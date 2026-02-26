フィギュアスケート女子で世界ジュニア３連覇中の島田麻央（１７）＝木下グループ＝が２５日、京都府宇治市の木下アカデミー京都アイスアリーナで練習を公開した。年齢制限によって出場できなかったミラノ・コルティナ五輪を目に焼き付け、４年後の金メダルを目指すことを決意。同学年で銅メダルを獲得した中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝から刺激を受け、まずは世界ジュニア選手権（３月４〜７日、エストニア・タリン