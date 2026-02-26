CDO（チーフ・デザイン・オフィサー）とは、どのような役割を担う存在なのか。その輪郭はいまだ曖昧で、企業によって期待される役割も大きく異なっている。そこで私は、CDOに求められる人物像を整理するために、「深さ・幅・高さ」という三つの軸から仮説を立ててきた。今回取り上げるのが、最後の軸である「高さ」である。「高さ」とは、単に視座を上げることではない。デザインを経営の意思決定にどう関与させ、企業の進む方向性