消費税減税の公約にこだわって「結論ありき」で検討を進めたら、高市首相が唱える「国民的議論」は成り立たない。減税を「給付付き税額控除」を導入するまでの「つなぎ」に位置づけているのも、理解に苦しむ。社会保障制度の基幹財源である消費税の重要性について、首相は虚心坦懐（たんかい）に考えるべきだ。衆参両院で、首相の施政方針演説に対する与野党各党の代表質問が行われた。焦点となったのは、食料品の消費税率を