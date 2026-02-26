中国が日本を威圧すればするほど、日本で中国への警戒感が広がり、高市政権が進める防衛力強化が支持される。中国の対日圧力が逆効果を生んでいるのは明らかだ。中国政府が、日本の２０企業・団体に対し、軍民両用（デュアルユース）製品の輸出を禁止した。レアアース（希土類）を含む幅広い品目が対象となるとみられる。昨年１１月の台湾有事を巡る高市首相の国会答弁を機に、中国は自国民に訪日自粛を呼びかけるなど経済的