2月25日午後5時半ごろ、上富良野町西5線北で、走り去るクマの姿が目撃されました警察によりますと、飼い犬が吠えていることが気になった住人が窓から外を見た際に、約30メートル先に走り去るクマの後ろ姿を見たということです。警察はパトロールなどを実施し、注意を呼び掛けています。