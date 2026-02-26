産業能率大スポーツマネジメント研究所はWBCに関する調査結果を発表し、応援する選手1位はドジャースの大谷で61.9％だった。日本代表で部門別のキーマンは投手がドジャースの山本で54.8％、打者は大谷が74.0％でトップ。大谷はリーダーシップ、盛り上げ役でも1位だった。優勝予想のトップは日本で71.2％、2位は米国で20.0％だった。日本国内での独占放送権を獲得している米動画配信大手ネットフリックスについては、WBCに関