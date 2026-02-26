ドジャースの大谷翔平投手（31）が、現在使用するバットの仕様が25日までに判明した。昨季メインで使っていたバットよりも0・5インチ（約1・3センチ）短く、昨秋のポストシーズン（PS）でも使用していた34インチ（約86・4センチ）の新バット。24日に帰国し、侍ジャパンには26日に合流する。新バットで06、09年大会以来のWBC連覇を目指す。昨季より思い切り振れる心地よさがある。大谷が22日で打ち上げたキャンプで使っていたの