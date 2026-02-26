「ラストサムライ」として今月4日に最後の30人目のメンバー入りが発表されたレッドソックス・吉田が侍ジャパンに合流した。合流前に本紙の取材に応じてWBCへ思いを語った。保険などの問題で発表が遅れたが「出場できることになったので、ご縁に感じて日の丸を背負ってプレーしたい」。昨季は55試合の出場に終わったが、代表入りを熱望してくれた井端監督への思いも強い。「井端監督とは東京五輪でもコーチと選手という間柄。今