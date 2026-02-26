［ニッポンクライシス］第１部「インフラ」＜２＞鉄道事業者にとって「輸送の安全」の確保は、最優先で取り組む経営課題だ。しかし、ＪＲ東日本の路線では、今年に入って長時間の運休につながるトラブルが相次いでいる。山手線や京浜東北線は停電、常磐線や宇都宮線は消耗した架線の断線で長時間運転を見合わせた。一部のトラブルは人為的なミスだった。喜勢陽一社長は２月１０日に開いた記者会見で、「多大なご迷惑、ご不便を