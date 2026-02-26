侍ジャパンの広島・小園が、この日チームに合流した先輩・鈴木に「誠也会」をおねだりだ。鈴木がカブスに移籍する前年の21年まで広島で3年間チームメート。5年ぶりの「合体」に「野球を（一緒に）するのは久しぶりなんで楽しみ。いじられると思うんですけど…」と笑顔で話した。小園が24年シーズンまで背負った背番号51は、鈴木から直接受け継いだもの。「僕を成長させてくれた番号です」と2人の絆は強い。宮崎事前合宿では2度