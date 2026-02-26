前日まで侍ジャパンの宮崎事前合宿にアドバイザーとして参加していたパドレスのダルビッシュがSNSを更新し、エンゼルス・菊池から著書をプレゼントされたことを明かした。今月19日発売の「こうやって、僕は戦い続けてきた。『理想の自分』に近づくための77の習慣」で、菊池による直筆サインの写真などを投稿。宛名は「ダルちゃんへ」で「ちゃん付けありがとうございました」と書き込んだ。