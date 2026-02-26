宮崎事前合宿を打ち上げて名古屋に移動している侍ジャパンは、バンテリンドームで希望選手による非公開練習を行った。公式SNSは、前日に帰国したレッドソックスの吉田とカブスの鈴木が練習参加してチームに合流したことを写真付きで報告した。菊池が合宿最終日に「明日（25日）はライブBP（実戦形式の投球練習）を予定している。チーム一つとなって開幕を迎えられたら」と語っており、チーム合流後では初めてライブBPに登板