米マイクロソフト（ＭＳ）が提供するクラウドサービス「アジュール」を巡り、公正取引委員会は２５日、独占禁止法違反容疑で、ＭＳ日本法人の「日本マイクロソフト」（東京）に対する立ち入り検査に着手した。ＭＳ側の販売手法は近年、海外の当局からも相次いで問題視されていた。欧州では、クラウド市場の調査を行ったイギリスの競争当局が昨夏、報告書を公表。報告書では、ＭＳが自社製の基本ソフト（ＯＳ）などを米アマゾン