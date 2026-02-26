「大谷フィーバー」に備えて、バンテリンドーム周辺では着々と準備が進められた。公式グッズショップは球場に隣接する駐車場に設営され、大行列に備えて数多くのコーンが並べられた。前回23年大会も大谷は羽田空港からチャーター機で名古屋入りし、そのまま球場に向かいチームに合流。当時、一目見ようと球場周辺はファンであふれかえった。今回も大谷フィーバーが吹き荒れそうだ。