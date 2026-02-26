公正取引委員会は２５日、米ＩＴ大手「マイクロソフト（ＭＳ）」の日本法人に対し、独占禁止法違反（不公正な取引方法）の疑いで立ち入り検査した。ＭＳ製の基本ソフト（ＯＳ）「ウィンドウズ」などを他社のクラウドサービス上で利用できないようにして競合相手の取引を妨害した疑いなどがあるという。立ち入り検査を受けたのは、「日本マイクロソフト」（東京）。公取委は今後、日本マイクロソフトから提供された資料や関係者