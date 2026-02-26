日本テレビ系情報番組「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）でリポーターを務める読売テレビ・西山耕平アナ（41）が、30日にスタートする「テッパン朝ライブじゅーっと！」（月〜金曜前5・00）のメーンMCに決まり25日、同局で会見を行った。「ミヤネ屋」では、MCでフリーアナウンサーの宮根誠司（62）からイジられキャラとしても人気。宮根からはこの日、ビデオメッセージも届き「裏には“おは朝”という横綱がいるけ