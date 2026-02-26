「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が２５日、大阪府庁で吉村洋文知事から前年覇者の優勝額を贈呈された。昨年は春場所、名古屋場所連覇で横綱に昇進。吉村知事から「今年も優勝してください。験のいい場所だと思います」とエールを送られた。大の里は「稽古のギアを上げて、しっかり調整して初日に間に合うように準備したい。優勝を目指したい」と応じた。大阪は食事