µð¿Í¤Ï£²£µÆü¤«¤é²­Æì¡¦ÆáÇÆ¥­¥ã¥ó¥×¤ÎºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£ÂÐ³°»î¹ç¤ä¥ª¡¼¥×¥óÀï¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢°ÜÀÒ¸å½é¤á¤Æ¤Î±þ±ç²Î¤¬´°À®¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ë?¥¢¡¼¥ÁÎÌ»º»ØÎá?¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î£´ÈÖ¸õÊä¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏºòÇ¯£µ·î¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¡£¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£±ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢¼çÎÏ¤ä¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¾Ú¤·¤È¤â¤¤¤¨¤ë¸Ä¿Í¤Î±þ±ç²Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºòµ¨¤Î´èÄ¥¤ê¤âÇ§¤á¤é¤ì¡¢