読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『君が死刑になる前に』が4月2日(23:59〜)にスタートする。ドラマ『君が死刑になる前に』○完全オリジナルの本格サスペンス世間を震撼させた「教師連続殺害事件」の犯人、大隈汐梨の死刑が執行された。時を同じくして、琥太郎は2人の友人とともに7年前へタイムスリップする。その時代は、まさに事件が相次ぐ渦中--。そこで、琥太郎たちは出会うはずのなかった殺人犯と、“過去”で出会ってしまう。