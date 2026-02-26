オリックスのショーン・ジェリー投手が、開幕ローテ入りへ「堂々」スタイルを誓った。２６日の練習試合・西武戦（ＳＯＫＫＥＮ）で対外試合デビューする予定。「打者は打者なので、気持ちの変化はないです。誰が何を着ていようが、ユニホームが変わるだけなので」と、大きくうなずいた。メジャー経験者では史上最高身長となる２１３センチの新助っ人右腕。２１日の紅白戦では１回を無安打無失点だった。現時点では先発の一角とし