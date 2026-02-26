◆球春みやざきベースボールゲームズオリックス６―１ロッテ（２５日・ＳＯＫＫＥＮスタジアム）オリックス・山崎颯一郎投手が初の対外試合で踏ん張った。５点リードの９回に登板し、１死一、三塁のピンチを脱出。松川を空振り三振、中村奨を遊ゴロに仕留めた。１４、２１日の紅白戦を含め、宮崎キャンプの実戦は３試合連続無失点。最速は１５０キロで「いい緊張感のなか、ゼロで抑えたのは良かった。反省点もいろいろとあるの