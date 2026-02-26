大阪・天保山で、海と光をテーマにした「BLUE EMOTION」シリーズをまとめて鑑賞できる展覧会が始まります！パリ・ロンドン・ニューヨークで注目を集めたレオン・テラシマ作品を、関西で間近に見られる機会です。会期は2026年2月28日から3月15日までで、入場無料で立ち寄れるのもうれしいポイントです。 天保山ギャラリー「レオン・テラシマ展 〜ブルーエモーション BLUE EMOTION〜 マルタから愛をこめて」 &