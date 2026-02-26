２０２４年に５５年間レギュラー出演した日本テレビ系「笑点」から勇退した落語家・林家木久扇（８８）が２７日にエッセー「８８歳！元気な秘訣、教えます人生は夕方からが美しい」（ＰＨＰ出版）を発売する。このほどスポーツ報知の取材に応じ「１００歳まで高座に上がる！毎月１００万円稼ぐ！」と宣言した。米寿を迎えても元気だ。２度のがん闘病でも飲酒はやめられなかったが「孫の花嫁姿が見たい」と一念発起し、５年前