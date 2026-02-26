淡路島のHELLO KITTY SMILEに、いちごを主役にした春限定アフタヌーンティーが登場します！ハローキティやリボンの最中を添えた華やかなプレートで、見た目も味わいも春らしく仕上げた内容です。提供は3月14日から5月31日までで、旬いちごをじっくり楽しめる期間限定メニューです。 HELLO KITTY SMILE「ハローキティのいちごアフタヌーンティー」 提供期間：3月14日〜5月31日提供時間：11:00〜19:00（