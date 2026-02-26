広島は２５日、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして医薬品医療機器法違反の罪で逮捕、起訴された広島・羽月隆太郎内野手（２５）との契約を２４日に解除したと発表した。この日、自由契約選手として公示された。鈴木球団本部長は、球団を通じて「プロ野球選手としてふさわしくなく、社会問題化している事案の大きさを考え、厳格に処分する判断をしました」と説明した。羽月被告と直接会って契約解