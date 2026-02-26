京都の春を、景色だけでなく滞在の時間ごと味わえる期間限定イベントが始まります！Nazuna京都椿通にて、桜と茶屋文化を軸にした「時をこえて桜の茶屋へ」が開催されます。開催期間は2026年3月22日から4月30日までで、町家旅館ならではの静けさの中で交流が生まれる設計です。 Nazuna 京都 椿通「時をこえて桜の茶屋へ」 開催期間：2026年3月22日〜4月30日対象施設：Nazuna 京都 椿通対象者：Nazuna