阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２５日、沖縄・具志川組で春季キャンプを打ち上げた。右足の肉離れで別メニュー調整に終始し、この日も室内練習場でキャッチボールやノック、置きティー打撃などで汗を流して状態を確認。それでも、球団を通じて「自分自身のレベルアップにつながったと実感している」と、南国での２５日間を振り返った。９〜１５日まで宜野座組に一時合流。主力選手の練習風景から一流