ニチガスグループ初となるテレビショッピング放映が、3月1日からスタートします！今回の主役は、ガスと電気を組み合わせて給湯効率を高めるハイブリッド給湯器です。日々の光熱費を抑えながら、省エネと暮らしやすさを同時に狙える点が注目されています。 ニチガス「ECO ONE X5（PLUG-IN MODEL）テレビショッピング」 放送開始日：2026年3月1日放映エリア：関東エリア・静岡県・山梨県販売商品：ECO O